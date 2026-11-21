Gol in Argentina e futuro da scrivere, Tuttosport: "Mastantuono, la testa ora è su Monza"

La Fiorentina vuole dare continuità ai risultati delle ultime tre giornate, nelle quali ha raccolto cinque punti, e a Monza si affiderà soprattutto a Franco Mastantuono. Come riporta Tuttosport, il talento argentino è rientrato dalla Nazionale con grande entusiasmo dopo la doppietta realizzata in 45 minuti nell'amichevole contro il Costa Rica. Dall'inizio della stagione ha già segnato sette gol tra Fiorentina e Argentina: quattro in undici presenze in Serie A, nelle quali è sempre partito titolare, e tre in quattro apparizioni con l'Albiceleste. «Sto bene e sto crescendo, però sento che posso migliorare ogni giorno», ha dichiarato il classe 2007, arrivato in estate in prestito dal Real Madrid.

Anche Vanoli ha elogiato il giovane fantasista, invitando a valorizzarne il talento e sottolineando la sua passione per il calcio, pur ricordando la necessità di imparare a scegliere quando puntare l'uomo e quando giocare per la squadra. Sullo sfondo resta da capire anche il futuro del prestito: secondo le indiscrezioni provenienti dalla Spagna, un eventuale ritorno di Nico Paz al Real Madrid potrebbe aumentare la concorrenza nel reparto offensivo e aprire alla possibilità di ridiscutere la permanenza di Mastantuono a Firenze per un'altra stagione. Per il momento, però, la priorità è la risalita in classifica. A Monza potrebbe tornare titolare Ranieri, mentre resta in forte dubbio Atta.