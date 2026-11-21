Kean fuori mesi, il Como va sul mercato: Camello o Esposito per sostituirlo

L’infortunio di Moise Kean cambia i piani del Como in vista del mercato di gennaio, accelerando la ricerca di un nuovo attaccante. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante resterà fuori per alcuni mesi a causa di un problema osseo alla gamba destra, diversa da quella che lo aveva tormentato nella passata stagione alla Fiorentina. A confermarlo è stato Cesc Fabregas, spiegando che il club vuole prendersi tutto il tempo necessario per risolvere definitivamente il problema. Per questo la dirigenza lariana ha deciso di accelerare le operazioni per trovare un rinforzo offensivo.

Il primo nome sulla lista è quello di Sergio Camello, classe 2001 del Rayo Vallecano, seguito già da diverse settimane. Il suo contratto scade nel 2027 e il Como sarebbe pronto a offrire circa 10 milioni di euro per anticiparne l’arrivo a gennaio. Più complicata, invece, la pista che porta a Sebastiano Esposito: l’attaccante, attualmente al Sassuolo, è seguito soprattutto dal Napoli, che sarebbe in vantaggio e pronto a investire 15-16 milioni. Per il Como, dunque, Camello rappresenta al momento l’obiettivo concreto per colmare l’assenza di Kean e affiancare Douvikas in attacco.