A Monza è Varela-Pellegrino, La Gazzetta: "Ma preoccupano le due difese"

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, uno dei temi principali del posticipo tra Monza e Fiorentina sarà il confronto tra i rispettivi riferimenti offensivi, Gustavo Varela e Mateo Pellegrino. I due attaccanti arrivano all'appuntamento con numeri importanti: il primo ha già realizzato nove gol nelle prime dieci partite, mentre l'argentino della Fiorentina ha trovato la rete in quattro occasioni nelle undici gare disputate. Due giocatori chiamati a fare la differenza in una partita particolarmente delicata per la classifica e per le ambizioni di salvezza delle rispettive squadre.

A rendere ancora più interessante il confronto è la fragilità mostrata finora da entrambe le retroguardie. Monza e Fiorentina condividono infatti il penultimo posto nella graduatoria delle difese più battute del campionato, con ben 25 reti incassate ciascuna. Numeri che lasciano prevedere una gara nella quale le occasioni da gol potrebbero non mancare e in cui la capacità degli attaccanti di sfruttare le disattenzioni avversarie potrebbe rivelarsi decisiva. In palio ci sono punti pesantissimi per due formazioni che hanno bisogno di invertire la rotta e allontanarsi dalle zone più pericolose della classifica.