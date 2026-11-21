Ndour ripristinato, per il club incedibile. Repubblica: "La Juve potrebbe rifarsi sotto"

Cher Ndour è pronto a riprendersi il posto da titolare nella Fiorentina in vista della trasferta di Monza. Il problema alla caviglia accusato durante il ritiro dell’Under 21 non ha evidenziato lesioni significative e, dopo aver alternato lavoro personalizzato e sedute in gruppo, il centrocampista è tornato regolarmente a disposizione. Resta da capire chi lo affiancherà tra Oulai, favorito, e Fagioli, ma per Vanoli il recupero è fondamentale: da quando è arrivato il tecnico, Ndour ha disputato 799 degli 810 minuti disponibili, confermandosi un elemento imprescindibile anche dopo il passaggio al 4-2-3-1. Come sottolineato da Vanoli, «Ndour gioca titolare perché se lo merita».

Come riporta la Repubblica (edizione Firenze), il centrocampista è considerato incedibile dalla società, che in estate aveva resistito anche ad alcuni interessamenti dall’estero. A gennaio potrebbe tornare a farsi avanti la Juventus, con Spalletti che ne apprezza da tempo le qualità, ma appare difficile una cessione a stagione in corso. Più plausibile un discorso in estate, quando il valore del giocatore potrebbe essere ulteriormente cresciuto. Intanto, nella conferenza stampa di oggi, Vanoli farà il punto anche sulle condizioni di Atta e Njie e sulle ripercussioni della sosta per le nazionali.