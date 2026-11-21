La Fiorentina vuole Mastantuono un altro anno, Moretto: "A marzo la decisione"

Secondo l'esperto di mercato internazionale, i viola vogliono discutere col Real Madrid per tenere l'argentino a Firenze. Verso marzo la decisione

La Fiorentina è intenzionata a proseguire il percorso insieme a Franco Mastantuono anche nella prossima stagione. Il club viola è infatti molto soddisfatto dell'impatto avuto dal talento argentino classe 2007, che dal suo arrivo a Firenze ha mostrato qualità e margini di crescita importanti. Anche il Real Madrid sta osservando con favore il modo in cui il giocatore viene valorizzato in Italia, un aspetto che potrebbe favorire la permanenza in Toscana. Per questo motivo, tra le possibilità sul tavolo c'è quella di prolungare il prestito per un'altra annata, eventualmente rivedendo anche alcune condizioni dell'accordo attuale.

A mesi la decisione: il punto

A fare il punto sulla situazione è stato nelle ultime ore Matteo Moretto, giornalista esperto di mercato internazionale. Al momento, secondo quanto riferito, non sono ancora stati avviati contatti o negoziati concreti tra Fiorentina e Real Madrid per discutere del futuro del giocatore. La volontà della società viola, tuttavia, sarebbe già chiara: provare a trattenere Mastantuono e continuare a garantirgli spazio e continuità di rendimento. Per arrivare a una decisione definitiva bisognerà attendere ancora qualche mese: il periodo indicato per fare chiarezza è quello compreso tra marzo e aprile, quando i due club potranno valutare il percorso compiuto dal calciatore e definire le eventuali condizioni per un nuovo prestito.