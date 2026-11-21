Vanoli dal dolore alla gioia ma con una spiegazione mancante. A gennaio sostituire Christensen, non De Gea. Brutta aria intorno a Fagioli ma la soluzione non è il mercato

Vanoli è tornato e ci ha spiegato perché ma manca la spiegazione di Paratici. Sul mercato un vice De Gea e un centrocampista. Ma con Fagioli in rosa

Nella lunga intervista rilasciata a Cronache di Spogliatoio, Paolo Vanoli è tornato a parlare dell'addio e del ritorno alla Fiorentina vissuto in prima persona tra giugno e settembre di quest'anno. Ha raccontato di come abbia vissuto male quei giorni immediatamente successivi alla comunicazione dell'interruzione della collaborazione, l'estate passata a seguire da lontano come stesse evolvendo quella che era stata poco prima la sua squadra e anche la chiamata di Paratici per farlo tornare dopo il fallimento della scommessa Grosso. Niente di nuovo. L'allenatore aveva già dato la propria versione, sempre senza entrare nei dettagli della stizza e nemmeno nella potenziale ironia scaturita dalla chiamata del ds in difficoltà nel reperire un sostituto di quello che aveva scelto al suo posto. Ma era prevedibile. Chi si metterebbe a sparlare del proprio direttore nella posizione che sta vivendo lo stesso Vanoli?

Paratici parli alla città per lanciare il prossimo futuro

Alla domanda sul ritorno di Vanoli dovrebbe rispondere proprio Paratici, che per il momento è stato brevemente evasivo quando gli è stato chiesto dei motivi della scelta, dichiarando sostanzialmente che l'attuale tecnico viola era stato richiamato perché conosceva l'ambiente. Anche se, viene da dire, l'ambiente lo conosceva anche prima dell'addio e del seguente arrivo di Grosso. Per questo ribadiamo come sarebbe interessante prima o poi avere la possibilità di fare con Paratici ciò che ha fatto Cronache con Vanoli. Magari sfruttando un media locale, qualsiasi esso sia, per aprire un vero e proprio dialogo con la città che fino a questo momento non c'è mai stato. Anche spiegare il perché e il per come il mercato non abbia dato tutti i frutti che ci immaginavano ad agosto sarebbe un buon modo per affacciarsi alle trattative invernali.

Cedere Christensen per aiutare De Gea oggi e Martinelli domani

A gennaio il mercato si chiama 'di riparazione' e tutti ci auguriamo che ciò che è mancato in estate possa essere 'riparato' proprio in inverno. Non l'ennesima rivoluzione, ma qualche accorgimento per far girare meglio una squadra ricca di talento ma povera di esperienza per metterlo insieme al servizio della maglia viola. Oltre a un centrocampista, necessario per dare un'alternativa di valore alle caratteristiche già presenti in rosa, potrebbe essere una buona idea l'acquisto di un dodicesimo di valore rispetto al simpatico Christensen già bocciato prima proprio da Grosso (niente titolarità in Coppa Italia contro il Benevento) e poi da Vanoli (idem per la partita di Coppa vinta contro il Pisa). Non so se Falcone possa essere davvero pronto a salutare il ruolo che ha nel Lecce per venire a Firenze a giocarsi la titolarità con un totem come De Gea o per fare eventualmente da chioccia a Martinelli. Un tentativo lo farei. Anche perché sono del partito del Martinelli titolare già dalla prossima stagione, ma solo dalla prossima. Quest'anno De Gea deve restare giustamente capitano e titolare, le valutazioni dovranno essere fatte solo a campionato chiuso.

Fagioli ha bisogno di Vanoli e di una gestione chiara sul mercato

Per quanto riguarda il centrocampo, tira una brutta aria intorno a Nicolò Fagioli, ma anche parlando di lui, rimanderei ogni valutazione a fine anno. Fagioli può essere un valore aggiunto della squadra e Vanoli sa come si può tirare fuori il meglio da lui. Se ora non è in forma o è in calo mentale, resterà fuori qualche minuto in più, ma dovrà essere pronto a tornare carico nel momento del bisogno. La Fiorentina potrebbe anche decidere di aprire alla sua cessione in inverno, ma considerando che non aveva la fila neanche in estate, che senso avrebbe esporlo al mercato in uscita per poi trattenerlo di nuovo? Ne minerebbe ulteriormente il precario equilibrio. Poi, se arrivasse un club con 20 milioni in mano per rilevarlo, il discorso potrebbe cambiare. Al momento non si è presentato nessuno, soprattutto per quelle cifre.

Croci sia parte della rosa del 2027-2028

Tornando al mercato dunque, due acquisti a mio avviso potrebbero bastare per completare il progetto estivo. Non credo molto al clamoroso recupero in classifica e per questo non c'è bisogno nemmeno di fare altre scommesse milionarie per rilanciare una squadra che risalirà la china senza avvicinarsi più di tanto alla zona europea. Bisogna porre le basi per un futuro più ambizioso, con la crescita dei singoli a disposizione del collettivo. E in tutto questo, se non ora, la prossima estate, punterei sull'utilizzo calcolato di Federico Croci, autore di una doppietta nella partita di esordio dell'Italia ai Mondiali U17 in Qatar contro la Giamaica. La Primavera gli starebbe già stretta ma è giusto immaginarlo tra i ragazzi almeno fino alla fine di questa stagione. Poi però, magari al posto di uno degli attaccanti arrivati con la formula del prestito, numericamente potrebbe essere la giusta scommessa su un talento che ci invidia mezza Europa.