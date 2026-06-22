Cosa fa Beltran? Secondo Repubblica l'accordo col River prevede il 50% sulla rivendita
L'edizione odierna di Repubblica parla della situazione Lucas Beltran e non si sbilancia sulla decisione dell'attaccante che però secondo il quotidiano è sempre più vicino al ritorno al River Plate. La Fiorentina avrebbe trovato un accordo per il trasferimento a titolo definitivo a 7 milioni e il quotidiano rivela che la percentuale sulla futura rivendita sarebbe addirittura del 50%.
Una cifra che in ogni caso rappresenta una minusvalenza importante rispetto ai 24 milioni spesi tre anni fa per l’acquisto dai viola, ma che nell’ottica della spending review consente a Paratici di risparmiare un ingaggio pesante, il più pesante tra quelli dei giocatori che rientrano dai prestiti. Adesso manca solo il sì dell’argentino, che già l’anno scorso rifiutò il ritorno in patria per restare in Europa, senza fortuna, al Valencia.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati