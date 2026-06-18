Bravo Paratici ha capito il valore di Firenze. Commisso gli consegni un budget da Europa League. Kean per il momento non è in vendita. Fabio è l'unico che può portare Antognoni al Centenario

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Il pensiero di Luca Calamai dopo le parole dei dirigenti in conferenza stampa e sulla questione legata a Giancarlo Antognoni

Mi è piaciuto il messaggio di Paratici. Non mi aspettavo annunci di mercato. Non è il tempo e sarebbe sbagliato concedere vantaggio alla concorrenza. Mi aspettavo di veder tracciata una strada. E questo l'ho trovato nelle parole del Responsabile dell'area sportiva. Quando dice che la Fiorentina non può essere abbinata al 7 e 8 posto mi scalda il cuore. Finalmente un Dirigente che ha capito il valore di Firenze e di questo club.

Noi non siamo da quelle posizioni. Non lo siamo per valore assoluto, per valore della società, per classifica storica. Finalmente qualcuno che lo ha ricordato, che si è messo addosso questa maglia. Pesante e ambiziosa. Ma giusta, anzi giustissima. Paratici ha quattro anni per riportarci sulla retta via. Ma non può permettersi di rimandare troppo nel tempo il salto di qualità. Certo, servirà anche un pizzico di fortuna. Il Como un anno fa non avrebbe mai immaginato di conquistare la qualificazione alla Champions League. Ma già la Fiorentina della prossima stagione dovrà aver alzato l'asticella, dovrà avere nella sua rosa un progetto importante. Per il presente e per il futuro.

Commisso garantisca un budget da Europa League

La palla ora passa a Giuseppe Commisso. A parole il Presidente ha detto di voler rilanciare, di voler costruire una squadra che punti in alto. Del resto, non c'é niente di nuovo. Un anno fa, di questi tempi, babbo Rocco aveva indicato come obiettivo una posizione migliore rispetto al sesto posto appena conquistato. E aveva dato forza alle parole garantendo a Pradè di poter spendere nel mercato estivo più di novanta milioni (la somma dei soldi incassati e di un extra budget). Il presidente Giuseppe Commisso rimanga nella scia del babbo. Garantisca a Paratici un extra budget per costruire una Fiorentina in grado di lottare per un posto in Europa League. E' vietato perdere tempo. Le ambizioni di Paratici potrebbero riaccendere un pò di entusiasmo. Giuseppe Commisso non può tirare di colpo il freno a mano dopo aver promesso una Fiorentina del valore di Firenze. Noi siamo nel mondo una città da Champions League.

Kean oggi non è in vendita

Anche questa non è una novità. C'è una clausola rescissoria da 62 milioni che i club possono esercitare dal 1 al 15 luglio per portarsi via il centravanti. Paratici non ha fretta. Aspetta di vedere cosa succederà. Pronto a incassare una montagna di soldi o a tenersi un centravanti che comunque è il numero 9 della Nazionale italiana. Penso che assisteremo a un mercato creativo. Penso che potrebbero arrivare anche dei prestiti per non appesantire troppo i numeri del bilancio. Ma vista l'ambizione di Paratici non mi sorprende che abbia sondato il terreno per Ruggeri dell'Atletico Madrid. Che oltre ad aver fatto poco tempo fa la semifinale di Champions osta più di 35 milioni.

Antognoni e il Centenario

Mi hanno detto che Paratici è intenzionato a chiamare Giancarlo. Bravo. Mi permetto di suggerirgli di non invitarlo a prendere un caffè al Viola Park (Giancarlo non accetterebbe). Ci sono tanti punti belli di Fireenze dove si può prendere un caffè in santa pace, Paratici è un uomo di calcio, Antognoni è un uomo di calcio. Si capiranno al volo. Il nuovo Direttore ha bisogno di entrare in contatto con il mondo Firenze. Di conoscere cose che dentro il Viola Park potrebbero non avere cittadinanza. Paratici è l'unico che può convincere Antognoni a partecipare al Centenario. Ci provi con forza. Se vince questa partita acquisterebbe ancora più forza nel mondo viola.