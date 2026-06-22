Non solo Koleosho, la Fiorentina pensa a Lang: dialoghi con il Napoli ma...
Non solo Koleosho, la Fiorentina lavora per rinforzare anche con altri profili il proprio reparto esterni. E come riporta La Nazione oggi in edicola, uno dei nomi più seguiti è quello di Noa Lang, esterno del Napoli acquistato a suon di milioni la scorsa estate ma già mandato in prestito in Turchia lo scorso gennaio prima di tornare alla base. Fiorentina e Napoli hanno già affrontato il tema di un possibile trasferimento in prestito, ma ogni valutazione definitiva verrà rimandata alle prossime settimane, quando Allegri deciderà sul futuro dell’olandese.
Per il ruolo di terzino, secondo il quotidiano resiste l'opzione legata a Brooke Norton-Cuffy ma solo nel momento in cui Dodo dovesse trovare una sistemazione. Con il Genoa trattativa possibile per una cifra attorno ai 13 milioni di euro.
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