Quanti profili dalla Juventus. Tuttosport: "Fiorentina in bianconero"
È una Fiorentina a forti tinte bianconere quella che sta prendendo forma grazie agli innesti del nuovo direttore sportivo Fabio Paratici. A sottolinearlo è l'edizione odierna di Tuttosport, che sottolinea come anche il prossimo preparatore dei portieri, Claudio Filippi, sia cresciuto professionalmente nella Juventus. E per questo titola: "Fiorentina in bianconero".
Filippi si aggiunge alla lunga lista di professionisti scuola Juve, dall'allenatore Fabio Grosso fino ai giocatori, da Mandragora a Fagioli passando per Kean. Per non parlare del nuovo direttore del Viola Park, Paolo Morganti, anch'egli con un passato importante in bianconero. In questa lunga lista di ex Juventus non ci sarà Leonardo Bonucci, accostato alla Primavera come possibile sostituto di Galloppa: il quotidiano riporta come la Fiorentina non abbia intenzione di affidare i ragazzi gigliati all'ex difensore ora collaboratore della Nazionale.
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