FirenzeViola De Gea lascia davvero la Fiorentina? Per ora è un'ipotesi complicata

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Tiene banco già dalle prime settimane di giugno il possibile addio di David De Gea dalla Fiorentina in estate. Nel regime di spending review che Paratici dovrà mettere in atto, l'ingaggio da 3 milioni netti per altri due anni del portiere classe 1990 pesa e non poco, per questo la società viola sta riflettendo su come muoversi. Questo però non significa che l'estremo difensore lascerà sicuramente Firenze, anzi, ci sono tante tessere del domino che dovrebbero andare al loro posto per far sì che ciò avvenga, per questo ad oggi (22 giugno, sottolineiamolo) un addio di De Gea è improbabile.

Rischiò di salutare già un anno fa

Riavvolgendo un attimo il nastro e tornando ad un anno fa, giugno fu proprio il mese in cui - un po' a sorpresa - De Gea e la Fiorentina arrivarono all'accordo attuale con un sensibile aumento dell'ingaggio per il portiere che nel suo primo anno a Firenze convinse tutti nonostante il periodo di inattività. Non è un mistero però che prima del rinnovo la possibilità che lo spagnolo salutasse Firenze dopo una sola stagione non era così bassa, anzi. Il Monaco faceva sul serio e De Gea si prese qualche giorno per riflettere sull'opzione di trasferirsi a Montecarlo. L'addio di Palladino e soprattutto l'offerta importante della Fiorentina poi lo convinsero a restare.

Cosa deve succedere perché De Gea saluti Firenze

Tornando all'attualità, come detto ci sono diverse tessere di un domino complicato che dovrebbero andare al loro posto perché De Gea possa salutare in estate. Intanto, cosa più importante, ci vuole un club che convinca il calciatore e che sia pronto a sborsare una cifra - anche non esosa - per lui che dal canto suo a Firenze sta bene e non ha particolare intenzione di andarsene. Si è parlato spesso della Juventus che potrebbe tornare d'attualità, ma solo se Carnevali non riuscirà a trovare altri profili. E comunque dovrebbe convincere il portiere con un'offerta importante che non è scontata per un calciatore che ha comunque 36 anni. All'estero ci sono pochi club che sembrano intenzionati ad investire su di lui, per questo anche a fronte del contratto importante con la Fiorentina attualmente un addio di De Gea non è così scontato.