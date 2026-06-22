Fiorentina, porte girevoli. Nazione: "Addio a De Gea. Due nomi per sostituirlo"

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La Nazione oggi in edicola è sicura: l'idea della Fiorentina è quella di cambiare anche il portiere nel corso dell'estate. Confermati Christensen (come secondo) e Lezzerini (come terzo) la vera rivoluzione riguarda David De Gea. Ingaggio troppo elevato (3 milioni netti per altri due anni) e volontà di ringiovanire anche il ruolo del portiere. Per questo la Fiorentina si guarda intorno alla ricerca di profili più giovani che possano sostituire lo spagnolo con il nome principale come alternativa di Christos Mandas, di proprietà della Lazio e reduce dall’avventura in prestito al Bournemouth, dove non ha mai giocato e non sarà riscattato per i 15 milioni pattuiti a gennaio.

Il classe 2001 greco per la Lazio rappresenta il titolare. Ma non è blindato, il club di Lotito ha bisogno di soldi per fare mercato. Un’altra idea porta infatti a Wladimiro Falcone, capitano del Lecce, classe ‘95. Profilo più esperto, che ha sempre rimandato l’addio al club salentino