I giorni di Koleosho. Repubblica: "Sarà lui il primo acquisto della Fiorentina"
Il nuovo direttore sportivo Fabio Paratici è pronto ad alzare il sipario su una sessione intensa per la Fiorentina, decisa a rivoluzionare e non di poco la rosa che ha terminato al quindicesimo posto lo scorso campionato. Nella settimana che si apre oggi le prime pedine inizieranno a muoversi. In entrata il nome più caldo che si conta di chiudere nei prossimi giorni per regalare a Grosso un rinforzo per il ritiro è quello di Luca Koleosho, l’ultima stagione in prestito al Paris Fc ma di proprietà del Burnley.
L’accordo con il calciatore classe 2004 è già stato raggiunto, l’intesa della trattativa è già stata trovata anche con gli inglesi ma restano da limare gli ultimi dettagli sulla formula. Il Burnley gradirebbe un trasferimento a titolo definitivo, la Fiorentina spinge per un prestito con obbligo di riscatto a condizioni facili da raggiungere. L’esborso, per il cartellino più bonus, si aggira intorno ai dieci milioni di euro: una cifra considerata congrua per un 2004 che rappresenta il prototipo perfetto dell’idea estiva di Paratici: unire talenti italiani con altri esteri.
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