FirenzeViola Quanto ha pagato Beltran la Fiorentina? L'analisi di FV attraverso i bilanci: 24,811 milioni

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L'analisi di Firenzeviola attraverso i bilanci della Fiorentina: quanto è costato Beltran e a quanto dovrebbe venderlo per non fare minusvalenza

Lucas Beltran è sempre più vicino a dire addio alla Fiorentina tre anni dopo il suo approdo dal River Plate. Un triennio avaro di soddisfazioni per l'attaccante argentino che era arrivato a Firenze con le fanfare e invece è destinato ad andarsene con una minusvalenza. Sulle sponde dell'Arno, il "Vikingo" non ha mai trovato il ruolo adatto a lui, e anche l'anno in prestito al Valencia ha confermato tutti i dubbi sul suo valore in un campionato europeo. Tornato alla base, per il classe 2001 è ad un passo l'addio a titolo definitivo con il River Plate che si prepara a spendere circa 7 milioni di euro per rilevare il suo cartellino e farlo tornare in patria, là dove è stato lanciato nel grande calcio. Ma quanto ha pagato il calciatore e quanto ci rimette la Fiorentina con questa operazione? Andiamo a vedere nel dettaglio.

Il costo a bilancio 2025 di Beltran: 24,811 milioni di euro

Andando a sbirciare nel bilancio (pubblico) della Fiorentina, il club viola ha pagato al River Plate a giugno 2025 24,811.35 milioni di euro, comprensivi di 2,5 milioni di commissione per gli agenti. Nel bilancio del giugno 2024 il costo del cartellino dell'argentino era stato di 19,7 milioni, lo scorso anno dunque sono stati pagati altri 5 milioni e resta da capire se nel bilancio del 2026 ci saranno ulteriori aggiunte, ma alla fine - escludendo il costo delle commissioni - il cartellino di Beltran ha visto un esborso di poco più di 22 milioni in un affare chiuso a 12 milioni di parte fissa più altrettanti di bonus. Piccola curiosità: nell'accordo era presente anche un 10'% sulla rivendita in favore del River Plate, evidentemente "calcolato" all'interno del nuovo accordo.

Sarà minusvalenza per la Fiorentina

Calcolando il costo del cartellino di Beltran, l'ammortamento fin qui e i tre anni che restano di contratto - scadenza 2028 - per non fare minusvalenza sul calciatore la Fiorentina dovrebbe venderlo a 11 milioni di euro. Se davvero si dovesse chiudere l'accordo con il River Plate a 7 milioni di euro si tratterà dunque di una minusvalenza sul cartellino di circa 4 milioni, una cifra che è comunque quasi inevitabile visto lo scarso rendimento dell'attaccante negli ultimi anni.