Dodo via ma senza strappi: buoni rapporti tra Paratici ed entourage
Il Corriere dello Sport - Stadio oggi in edicola parla anche della questione Dodo. Il brasiliano a un anno dalla scadenza del contratto si sente un calciatore da Europa e e vuole continuare a giocarci dicendo addio a Firenze dopo quattro anni. La Fiorentina apre alla partenza del proprio numero due, ma chiede quindici milioni di euro. Una cifra che in questo momento ha fatto desistere Roma e Napoli che negli ultimi mesi si erano avvicinate.
L'estate è ancora lunga, ma la decisione di separarsi è piuttosto chiara. Se non arriveranno offerte consone entro settembre, Dodo rinnoverà con la Fiorentina. Un segnale che significa che le due parti, entourage e società gigliata, sono disposte a dialogare: negli ultimi gioni Paratici ha riallacciato i rapporti con tutti gli agenti, compresi quelli che lavorano con il terzino carioca.
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