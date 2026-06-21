Dodo via ma senza strappi: buoni rapporti tra Paratici ed entourage

vedi letture

Il Corriere dello Sport - Stadio oggi in edicola parla anche della questione Dodo. Il brasiliano a un anno dalla scadenza del contratto si sente un calciatore da Europa e e vuole continuare a giocarci dicendo addio a Firenze dopo quattro anni. La Fiorentina apre alla partenza del proprio numero due, ma chiede quindici milioni di euro. Una cifra che in questo momento ha fatto desistere Roma e Napoli che negli ultimi mesi si erano avvicinate.

L'estate è ancora lunga, ma la decisione di separarsi è piuttosto chiara. Se non arriveranno offerte consone entro settembre, Dodo rinnoverà con la Fiorentina. Un segnale che significa che le due parti, entourage e società gigliata, sono disposte a dialogare: negli ultimi gioni Paratici ha riallacciato i rapporti con tutti gli agenti, compresi quelli che lavorano con il terzino carioca.