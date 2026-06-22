Joao Mario e Miretti: duello col Bologna. Baroni argentino può far sognare. Torna di moda Silvetti dell'Inter Miami. Bonucci alla Primavera? Poco probabile

vedi letture

C’è ancora tanta strada da fare, ma col mercato siamo entrati nel vivo. Il solstizio d’estate ha acceso il semaforo verde. La Fiorentina è molto attiva per i noti motivi. Il club viola vivrà mesi caldi di movimentazione: in entrata e in uscita. Per Paratici c’è un lavora immane da svolgere e da qualche parte di si dovrà pure cominciare.

Partiamo dalla Juventus. Ha due giocatori in partenza: Joao Mario, esterno, e Miretti centrocampo. Ma su entrambi c’è forte anche il Bologna. Il primo ha giocato sei mesi, gli ultimi di questa stagione, proprio nel capoluogo emiliano. Ha lasciato una buona impressione. Sartori vuole provarci. Idem per Miretti che la Juventus desidera far partire, un altro molto gradito a Tedesco. Ma la Fiorentina ha le proprie carte da giocare, la più importante ha il volto di Paratici. Da una parte Sartori, un’eccellenza. Da questa Paratici, un top del settore. Insomma, un bel duello, non c’è niente da dire. Stavolta la Fiorentina combatte con chance vere forse il vento è cambiato. Speriamo.

Qualche giorno fa è spuntato un obiettivo sconosciuto ai più, ma famoso tra gli addetti ai lavori: Giovanni Baroni. Un argentino classe 2009 del Talleres, trequartista-esterno di purissima qualità, già titolare dell’Albiceleste Under 17. Certo, è giovanissimo, ma bisogna avere anche il coraggio di scommettere su profili di un certo tipo. La Fiorentina lo segue da tempo, ma ha un pessimo cliente con cui confrontarsi: il Chelsea. Paratici anche in questo caso ha le proprie armi per colpire, ma la battaglia sarà dura,

Chiudiamo con la Primavera scudettata della Fiorentina. Il dopo Galloppa è ancora in discussione. Per la sua successione sono stati fatti alcuni nomi, tra questi anche lo “juventinissimo” Bonucci, già membro dello staff di Gattuso in Nazionale. La sua candidatura non ha suscitato entusiasmo, come è facile intuire, tra i tifosi viola. Non sarà lui il prescelto, mentre restano in ballo, tra gli altri, Alino Diamanti e Daniele Buzzegoli, quest’ultimo adesso alla Primavera del Como.