Norton-Cuffy se parte Dodo, Dragusin e Okoli per la difesa: i nomi per la Viola

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Il punto di mercato de La Nazione oggi in edicola elenca alcuni nomi che il direttore sportivo Paratici sta valutando assieme ai suoi uomini per rinforzare la rosa della Fiorentina. Oltre a Koleosho per la fascia, i viola si stanno guardando attorno per diversi ruoli. Tra questi, Norton-Cuffy è l'obiettivo numero uno nel caso dovesse dire addio Dodo, con un'operazione da 13 milioni più bonus.

Per la difesa invece restano i sondaggi per Dragusin (in prestito) e Okoli dalla Premier League, il primo dal Tottenham e il secondo dal Leicester finito in terza serie inglese. Sulla sinistra resistono le candidature di Udogie e Ruggeri, mentre a centrocampo occhi su Miretti e Bernabé che rientra in un discorso più ampio con il Parma che riguarda Fazzini, Piccoli e Pellegrino.