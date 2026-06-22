Calciomercato Beltran-River Plate, la Fiorentina non ha ricevuto ancora alcun rifiuto ufficiale

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Resta ancora da definire il futuro di Lucas Beltran: la Fiorentina ha l'accordo con il River Plate ma manca la decisione del calciatore

Il futuro di Lucas Beltran continua a tenere banco in casa Fiorentina. Nelle ultime ore, dall'Argentina sono rimbalzate voci su un presunto rifiuto dell'attaccante classe 2001 al trasferimento al River Plate, club nel quale è cresciuto e che lo ha lanciato nel grande calcio prima del passaggio in Serie A. Tuttavia, stando a quanto risulta a Firenzeviola.it, alla Fiorentina non è stata comunicata alcuna decisione definitiva da parte del giocatore o del suo entourage almeno fino alla serata di ier.

Situazione da definire

La situazione resta dunque in evoluzione, con il club viola che mantiene un cauto ottimismo sulla possibilità di portare a termine l'operazione e soprattutto spera di poterlo sapere il più presto possibile. L'accordo tra le due società sarebbe già stato trovato sulla base di una cifra vicina ai 7 milioni di euro, a cui va aggiunta una percentuale sulla futura rivendita del giocatore. Condizioni che il River Plate avrebbe accettato pur di riportare a casa il Vikingo.

Decide Beltran

La palla è tutta nel campo di Beltran. L'argentino deve sciogliere le riserve e decidere se accettare il ritorno in patria, dove ad attenderlo ci sarebbe un progetto importante e la possibilità di tornare a essere protagonista assoluto, oppure proseguire la sua avventura in Europa, magari a fronte di un altro prestito. I prossimi giorni saranno decisivi per capire quale sarà la scelta del giocatore. La Fiorentina, dal canto suo, attende una risposta chiara e definitiva, sperando che le indiscrezioni provenienti dal Sudamerica non trovino conferma. La sensazione è che servirà ancora un po' di pazienza prima di arrivare alla fumata bianca o, eventualmente, alla rottura definitiva della trattativa.