Mateo se parte Moise: sondaggio della Fiorentina per Pellegrino del Parma

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Da Moise a Mateo il passaggio è breve, scrive stamani il Corriere dello Sport - Stadio parlando di Pellegrino del Parma come eventuale sostituto di Kean se la Fiorentina dovesse decidere di privarsi dell'attaccante classe 2000. Perché nonostante ci siano tanti punti fermi in favore di una conferma di Kean a Firenze anche per la prossima stagione, il club viola si sta comunque guardando intorno alla ricerca di calciatori che possano fare al caso di Fabio Grosso per l'attacco: ci sarebbe stato dunque un sondaggio con il Parma per capire la fattibilità di un eventuale affare per Pellegrino.

Il canale con il club ducale è già stato aperto ed è pronto all’uso sapendo che: il Parma chiede una ventina di milioni e che ci sono parecchie squadre interessate all’attaccante cresciuto al Velez (gli argentini riceveranno poco meno del 10 per cento sulla futura rivendita del loro ex giocatore), anche all’estero.