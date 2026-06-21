Non solo Beltran, Paratici parla anche con il Parma per l'addio di Piccoli
La Fiorentina e Paratici stanno lavorando per smaltire il parco giocatori attualmente a disposizione di Fabio Grosso e secondo quanto riporta il Corriere Fiorentino, in vista non ci sarebbe solo la cessione di Lucas Beltran al River Plate ma anche quella di un altro attaccante. Si tratta di Roberto Piccoli, attaccante acquistato un anno fa dai viola ed entrato nel mirino del Parma.
Sul futuro di Piccoli ballano almeno 25 milioni, quelli versati al Cagliari la scorsa estate. Un problema non da poco per Paratici che sul mercato mantiene buoni rapporti con Cherubini, oggi ad del Parma ma già ds di una Juventus guidata insieme, che potrebbe aprire a un arrivo in prestito del centravanti italiano. Con un futuro di Kean tutto ancora da scrivere lo spazio per Piccoli in viola è comunque frenato anche da valutazioni tecniche, e un’eventuale cessione temporanea al Parma alle prese con varie richieste per Pellegrino (anche viola) potrebbe diventare una via di fuga interessante rispetto al rischio di dolorose minusvalenze
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