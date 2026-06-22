Nome nuovo per la difesa della Fiorentina: occhi su Alexsandro del Lille
Il reparto difensivo della Fiorentina potrebbe subire alcune variazioni, sottolinea stamani La Nazione. Considerato che Fabio Grosso è sempre orientato a schierare la linea a quattro davanti al portiere, Paratici è al lavoro sul mercato anche per vedere se trovare un profilo al centro. L’ultima idea per puntellare la difesa porta gli uomini di mercato viola direttamente in Francia: gioca nel Lille Alexsandro Victor de Souza Ribeiro, robusto difensore centrale di manovra, classe ’99, che usa bene entrambi i piedi.
Caratteristica da non sottovalutare, visto che potrebbe essere impiegato nelle due posizioni. Inoltre, ha il contratto in scadenza nel 2028 insieme alla voglia di tornare protagonista dato che nell’ultima stagione ha giocato poco: prima per un problema muscolare, dopo per scelta tecnica. Operazione possibile, soprattutto se dovesse partire Pongracic.
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