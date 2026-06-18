Paratici rompe col recente passato della proprietà Commisso, chiede tempo ma con le idee chiarissime. E i tifosi viola dovranno aggrapparsi alla sua ambizione

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La conferenza stampa di Paratici e Ferrari ha tracciato le linee guida per il futuro: ristrutturazione e rilancio per rompere col recente passato

C'erano tante aspettative in merito alla conferenza stampa di questa mattina. Lecite visto quanto ha vissuto la piazza fiorentina negli ultimi mesi o negli ultimi anni, ma è stato altrettanto lecito da parte dei dirigenti chiedere tempo e soprattutto fare melina davanti alle domande di mercato. Essendo nel bel mezzo delle trattative, scoprire budget o strategie avrebbe dato vantaggi alle tante squadre dello stesso livello viola. Un autogol che è stato dribblato soprattutto da Paratici che però, quanto meno, ha segnato una strada che riguarda direttamente il suo lavoro e gli obiettivi personali a cui tutti, da oggi, si aggrapperanno.

Un'ambizione che rompe col passato

In assenza di comunicazioni dirette da parte del club e di chi ne fa le veci in Italia, ovvero il dg Ferrari, i tifosi della Fiorentina potranno aggrapparsi alle ambizioni personali di Fabio Paratici, che candidamente ha tirato le orecchie alla gestione precedente dicendo che non è venuto per fare quattro anni di ottavi posti, citando posizioni di classifica che riporterebbero il club nell'Europa che conta. Un obiettivo che nasce da una forte autocritica raccontata dallo stesso Paratici, che non riesce a vivere il proprio lavoro in versione "flat", ovvero piatta, senza rischi.

Ricostruire per recuperare terreno

Sicuramente si è capito che questo processo di costruzione delle basi, altra frecciata a chi finora evidentemente le basi non è stato capace di fondare, necessario per rilanciare il progetto sportivo e recuperare terreno nei confronti di Atalanta, Como o Bologna, avrà dei tempi non preventivabili ma che potrebbero essere più lunghi di una singola estate. In sintesi, visto che ai direttori piacciono molto gli inglesismi: "Rome wasn't built in a day" come nella canzone dei Morcheeba e nel vecchio detto popolare che può essere parafrasato nel "rilancio" che non può arrivare con uno schiocco di dita.

La competenza come fondamento della nuova Fiorentina

Paratici ha concluso il suo intervento parlando di costruzione e coinvolgendo nuovamente una struttura che dovrà avere come base la competenza. Una competenza volta a permettere alla squadra di rendere al 100% e anche oltre. L'obiettivo è questo: strutturarsi per avere nel tempo la possibilità di trasformare un sogno in obiettivo. E a questo tutti dovremo aggrapparci, all'ambizione della visione del singolo direttore e che questa venga accompagnata serenamente in primis da Commisso e dalla sua famiglia e ovviamente da coloro che lo circonderanno in questa ricostruzione, da questo rilancio.