Con Lucci si è parlato anche di Kostic: ecco qual è lo scoglio per l'esterno

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Si è parlato anche di Filip Kostic nella chiacchierata che Paratici ha avuto con Alessandro Lucci, agente di Kean ma pure di Piccoli. Lucci lo portò alla Juventus quattro anni fa e adesso si sta guardando intorno per cercargli una nuova sistemazione. Un affare low cost, visto che è svincolato, motivo per cui la Fiorentina può essere interessata. Kostic garantisce spinta ed esperienz aper il 4-3-3 di Grosso.

Nell'ultima stagione in bianconero ha giocato poco (527 minuti) ma ha segnato 3 gol e confezionato un assist. Il nodo può essere rappresentato dall'ingaggio: alla Juventus guadagnava 2,5 milioni ma alla Fiorentina dovrebbe accontentarsi di una cifra più bassa. La concorrenza non manca: in Italia si è mosso il neopromosso Venezia ma ci sono anche le sirene arabe dell'Al Qadsiah, che sicuramente potrebbe garantire uno stipendio più allettante.