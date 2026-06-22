Mauro su David: "Non è scarso, ma è giocatore da Fiorentina o Atalanta"

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Massimo Mauro, ex calciatore della Juventus oggi opinionista, in un'intervista a Tuttosport commenta le operazioni del club bianconero, tirando in ballo la Fiorentina quando parla di Jonathan David: "Ci sono giocatori da Juve e quelli che non lo sono. Io non dico che David sia scarso, ma è un giocatore da Lille, da Fiorentina, Atalanta… Quel livello lì. La Juve chiede di più, la Juve chiede uomini.

La mia Juve non avrebbe fallito quelle due partite, non per le qualità tecniche, che pure erano enormi, ma per il fatto che c’erano degli uomini prima che dei calciatori". Poi un commento su Carnevali: "Spero che faccia tesoro degli errori commessi prima di lui e che sia consapevole di cosa significhi Juve. Sono abbastanza tranquillo che lo farà".