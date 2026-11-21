Il Vanoli che piace. E quello che deve ancora convincere tutti

Vanoli ha già dimostrato di essere l'uomo giusto per l'ambiente viola, adesso però è chiamato a dimostrare di poter essere anche l'allenatore giusto per la Fiorentina del futuro. Trovando punti e un'identità chiara di squadra.

Esistono due versioni distinte di Paolo Vanoli: quella che precede le partite e quella che arriva a caldo dopo il novantesimo. Nel primo caso il tecnico sa farsi capire al volo, snocciola concetti e valutazioni e soprattutto conferma come sul piano umano sia perfettamente calato in una realtà come quella fiorentina che conosce fin da quando faceva il calciatore. Nel secondo, complice l’adrenalina del campo, la vecchia esperienza da difensore si ripercuote sulle valutazioni dei singoli e del risultato.

Il lato viola di Vanoli

Sotto questo profilo l’intervento di un paio di giorni fa a Cronache di spogliatoio mostra ancora di più il lato fiorentino del tecnico, pronto a vivere ancora di più la città, ma soprattutto a riprendere il percorso tutt’altro che lineare che lo ha visto prima sfiduciato (al termine della passata stagione) e poi nuovamente chiamato per una seconda avventura. Una conferma di quanto il legame si sia creato, seppure all’ombra dei dubbi e delle critiche sollevate da qualche scelta nelle ultime sfide.

Ripartire dal 4-2-3-1

In tal senso il compito del tecnico adesso si fa ancora più delicato, perché se da un lato ambiente e tifoseria hanno salutato il suo ritorno con positività, dall’altro le primissime risposte dal campo non hanno pienamente convinto, o almeno sono arrivate soltanto a ridosso dell’ultima sosta. Ed è poi da qui che anche l’allenatore dovrà ripartire, non solo da un assetto tattico che consenta di avere il maggior numero di giocatori di qualità ma pure da un’identità che questa squadra ha bisogno di trovare.

Un’identità da consolidare

Trattasi di ulteriori motivazioni a quelle più immediate dei punti da raccogliere adesso che il calendario si fa sulla carta meno impegnativo, al netto di squadre che potrebbero lasciare l’iniziativa ai viola obbligandoli di fatto a fare la partita. Anche su questo piano d’altronde verrà misurata la Fiorentina che da qui a Natale si gioca una buona fetta delle ambizioni stagionali, a prescindere da quali fossero i piani originari. Perchè ancora niente è definito, nemmeno la classifica, ma è pure tempo di cominciare a fare punti e dimostrare che questa squadra può avere una sua fisionomia molto più definita.