Amorim boccia Leao che ora è sul mercato: la cifra che chiede il Milan

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Leao è stato messo al margine dal Milan. Nonostante Ruben Amorim non l’abbia messo nella lista degli epurati, il tecnico portoghese ha fatto capire a Gerry Cardinale senza troppi giri di parole che se fosse per lui l'esterno portoghese andrebbe ceduto. La Gazzetta dello Sport parla di una scintilla mai scoccata tra i due. Nei primi giorni tra Leao e i rossoneri sembrava essere tornato un buon feeling, poi questo ennesimo strappo per molteplici motivi. Innanzitutto di natura tecnico-tattica: Leao non è il profilo più indicato allo stile di gioco dell'ex tecnico dello Sporting. Ama defilarsi molto, non è abituato a muoversi nello stretto o a sfruttare i cosiddetti mezzi spazi, fondamentali nella nuova filosofia calcistica milanista. Poi ci sono chiaramente i motivi comportamentali, specialmente dopo essersi messo sul mercato a fine maggio.

La posizione di Amorim ha convinto la dirigenza a rivedere al ribasso le proprie richieste economiche. Tradotto: per accaparrarsi il portoghese ora potrebbero bastare 40 milioni di euro. Una cifra più accessibile, che potrebbe invogliare il Galatasaray a piazzare lo scatto decisivo per trovare l'accordo sul cartellino. I turchi sono già andati contro alle pretese di Rafa, che con i bonus andrebbe a guadagnare 12 milioni netti all'anno. Adesso ragionano sull'opportunità di alzare la posta con i rossoneri, che si era fermata a 35 milioni.