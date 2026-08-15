"Il vero successo di Commisso e Paratici". L'analisi di Poesio sul Corriere Fiorentino

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Sulle pagine del Corriere Fiorentino c'è spazio per il commento alla vittoria della Fiorentina contro il Benevento a cura di Ernesto Poesio. Questo un estratto di quanto scritto dal giornalista:"Il vero grande primo successo della coppia Joseph Commisso-Fabio Paratici è essere riusciti a riaccendere in soli due mesi l’entusiasmo di una piazza che aveva finito la scorsa stagione tra dubbi e umiliazioni di ogni sorta. Spazzata via quasi tutta la squadra della vergogna (anche se ieri in campo al fischio d’inizio i reduci rappresentavano la maggioranza e i gol portano tutti firme «antiche»), il direttore sportivo su mandato del neo presidente viola sta rimodellando il presente e il futuro della società, sia in campo che fuori. Non è un caso che entrambi, il presidente e il manager, abbiano raccolto applausi scroscianti e vigorose strette di mano prima dell’inizio della partita al Franchi".

E dopo aver parlato dei nuovi in campo ieri, il focus si sposta sull'allenatore, Fabio Grosso: "La sensazione, a proposito del tecnico, è che per il momento non abbia avuto grandi margini per incidere sul gioco della squadra a cui ieri è bastato far pesare il clamoroso divario tecnico per fare propria la partita. Il lavoro del tecnico insomma andrà valutato più in là, magari quando avrà anche a disposizione quegli esterni che sono così fondamentale per la sua idea di gioco".