Benevento, Lamesta: "Che bello segnare a De Gea. Atta impressionante"
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Queste le parole di Davide Lamesta, giocatore del Benevento dopo la partita giocata al Franchi: "Perdere non è mai piacevole però cerchiamo di arrivare al meglio al campionato anche di fronte a queste sconfitte. Il mister ci chiede di giocare sempre così".
C'è un po' di rammarico per il gol iniziale?
"Non ce n'è mai perché il mister ci impone di giocare dal basso e il rischio c'è sempre. Gli errori sono umani".
Chi lo ha colpito della Fiorentina?
"Atta e Mastantuono sono giocatori importanti, poi aver segnato a De Gea è una grande emozione".
Cosa si aspetta dal campionato?
"Non garantisco altro che il sudore della maglia e di dare tutto me stesso. Ad oggi è importante il gruppo, quello è la base".
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