Croci, esordio da record: a 16 anni entra nella storia della Fiorentina

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Federico Croci ha scelto una serata speciale per entrare nella storia della Fiorentina. Il classe 2010 ha infatti fatto il suo debutto con la prima squadra nel successo per 4-1 contro il Benevento, diventando il più giovane esordiente nella storia del club viola. Un traguardo arrivato a soli 16 anni e 44 giorni, nel giorno del debutto ufficiale della nuova Fiorentina di Fabio Grosso. Il precedente record apparteneva a Giacomo Banchelli, esordiente a 16 anni, 7 mesi e 14 giorni.

Croci è entrato al 71' della partita, prendendo il posto di Arthur Atta e dopo aver già bruciato diverse tappe nel percorso giovanile, è arrivato così il momento più importante fino ad ora della sua ancora giovanissima carriera. Dopo esser stato protagonista al Torneo di Viareggio, nella scorsa stagione il giovanissimo attaccante aveva debuttato con la Primavera 1, confermando una crescita particolarmente rapida rispetto ai coetanei. A livello internazionale, inoltre, il classe 2010 è stato protagonista con l'Italia Under 17, con cui ha conquistato il titolo europeo: un altro riconoscimento di un talento considerato tra i più interessanti della sua generazione.