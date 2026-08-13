Con il vero Kean siamo da primi cinque. Mi piacerebbe Soulè come colpo sugli esterni. Spero di vedere Oulai e Fagioli insieme contro il Benevento. Paratici organizzi un incontro tra Giuseppe Commisso e Antognoni

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Che facciamo con Kean? Cosa deciderà Paratici se il Como dopo Ferragosto si presentasse con un assegno da quaranta milioni? La partita è aperta. Ed è normale. Un dirigente non può restare insensibile davanti a offerte di un certo livello. Io mi auguro che Kean resti. Il fatto che Moise abbia scelto la maglia numero 9 l'ho letto come un gesto di orgoglio. E di sfida. Come dire: io sono il bomber della Fiorentina. Con il vero Kean questa squadra diventerebbe veramente competitiva. Da primi cinque posti. De Gea e Dragusin sono garanzie per la difesa, abbiamo un centrocampo spaziale, ci manca un centravanti da venti gol. Quello che può essere oggi Kean, quello che forse non può ancora essere Pellegrino. Mi auguro che resti almeno in questa stagione. Con il talento che avrà alle spalle, con gli assist di Mastantuono e Atta il centravanti della Fiorentina può veramente tornare a essere un terminale micidiale.

Mi piacerebbe Soulè

Mi aspetto ancora un grande colpo davanti. Mi aspetto un grande esterno. Mi piacerebbe Soulè che la Roma vuole vendere. La società giallorossa lo ha trattato con il Milan. Ma chiedere una montagna di soldi. Se veramente vuole cedere l'argentino la Roma dovrà abbassare il prezzo. Inoltre potrebbe entrare nell'operazione Dodò che a suo tempo piaceva a Gasperini. Soulè è un esterno atipico. Che può funzionare anche nel 4-3-2-1 alle spalle della prima punta. La sua ecletticità potrebbe funzionare in una Fiorentina camaleonte.

Oulai e Fagioli contro il Benevento?

Stasera si comincia a fare sul serio. La sfida di Coppa Italia non è banale. Vietato sottovalutarla. Il Benevento è neo promossa in B, ha già una gara ufficiale nelle gambe e ha un progetto tattico chiaro da tempo. La Fiorentina deve passare il turno perché la Coppa Italia può essere un grande obiettivo in questa stagione senza Coppe. Mi piacerebbe vedere finalmente insieme Oulai e Fagioli. Non è detto che questa coppia funzioni. Ma è l'ora di provarla oltre le partitine in famiglia. Questa coppia può diventare un'arma micidiale per la squadra di Grosso. La Fiorentina avrebbe due formidabili opzioni per far partire la manovra.

Spero in un incontro Giuseppe Commisso-Antognoni

Finalmente è arrivato a Firenze il Presidente. Il grande protagonista di questa emozionante estate viola. Paratici ha scelto giocatori di livello ma lo ha potuto fare perché la proprietà gli ha messo a disposizione soldi rari per quello che è oggi il calcio italiano. Dove sono tutti prigionieri del bilancio. Quindi, viva Giuseppe Commisso. Sarebbe bello se il Presidente decidesse di incontrare Antognoni. Loro due da soli o magari con la signora Catherine. Antognoni ha detto a più riprese che non ha niente contro Giuseppe Commisso e sua mamma e neppure con il Presidente che non c'é più, Rocco. E allora perché non farli parlare. Magari potrebbe essere Paratici a facilitare questo incontro. L'importante è che resti ai margini Alessandro Ferrari, uno dei tre dirigenti che anni fa hanno ferito al cuore Antognoni. L'unico che è ancora dentro la Fiorentina.