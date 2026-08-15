Tuttosport esalta la Fiorentina: "Grosso ha una fuoriserie a disposizione"

Tuttosport esalta la Fiorentina: "Grosso ha una fuoriserie a disposizione"FirenzeViola.it
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Oggi alle 09:20Rassegna stampa
di Redazione FV

L'edizione odierna di Tuttosport esalta la prestazione della Fiorentina al Franchi contro il Benevento per l'esordio stagionale in Coppa Italia. "Se è solo un sogno di mezza estate o qualcosa che potrà trasformare un gruppo in una squadra di successo lo si capirà più avanti", scrive il quotidiano che sottolinea però come la rotonda vittoria con il Benevento alimenti ulteriormente un entusiasmo che a Firenze è palpabile.

Lo conferma pure l'ovazione che ha accolto nel pre gara il ds Fabio Paratici poi Joseph Commissoe la madre Catherine. Una grande onda viola che ha travolto Grosso e i suoi ragazzi per il debutto, la Fiorentina secondo il quotidiano è una fuoriserie.