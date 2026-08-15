FirenzeViola L'effetto "Polyssia" e un calcio al mercato: il messaggio di Gudmundsson a Grosso

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Il rischio che il 4-1 contro il Benevento possa somigliare al 3-0 con cui la Fiorentina stappò la scorsa stagione in Conference League contro il Polyssia c'è, ma dovrà esser brava la società a tenere tutti con i piedi per terra ed evitare gli errori di un anno fa. Certo, ci sono diversi comuni denominatori. L'entusiasmo della gente per la squadra che sta nascendo, per esempio. Ma anche un giocatore che ha segnato in entrambe le partite e che fa interrogare Firenze su quale sia il suo valore: Albert Gudmundsson. Dato partente già da giugno, piano piano si sta ritagliando il suo spazio sfruttando il fatto che la società per adesso non ha trovato un esterno sinistro nuovo da mettere a disposizione di Grosso, che ha scelto dunque di dare fiducia all'islandese almeno per ora. Anche se nelle parole post-partita continua a segnalare la necessità di intervenire sul mercato in quella zona di campo.

Un gol e qualche errore, ma è un altro Gud

Gli sono bastati circa 70 secondi per segnare il primo gol ufficiale della nuova stagione con un colpo di testa facile facile, poi la prestazione di Gudmundsson contro il Benevento è stata di alti e di bassi. Belle giocate ma anche un paio di errori in area che mostrano come ancora il talento ammirato con la maglia del Genoa sia lontano. Certo, i segnali di una nuova rinascita ci sono tutti dopo un'estate fatta al massimo e uno sguardo decisamente diverso rispetto alla scorsa stagione. Più vivo, più dentro al gioco e meno apatico. Piano però con l'entusiasmo, perché è pur sempre calcio d'agosto e anche Grosso almeno a parole non sembra ancora totalmente convinto dal calciatore.

Offerte sul mercato non ce ne sono

Uno dei motivi principali per cui la permanenza di Gudmundsson è sempre più probabile è anche dovuta ad un mercato sul calciatore che latita. Nessuno è disposto ad offrire una cifra che potrebbe mettere la Fiorentina in condizione di dire addio al suo investimento da circa 25 milioni di euro tra prestito e riscatto un anno fa. Qualche sondaggio dalla Premier e da Atalanta e Roma ma niente di più, per questo ad oggi la permanenza del calciatore è più che probabile. Se e quando arriverà un esterno sinistro, Gudmundsson si giocherà il posto e magari potrà essere un'arma a partita in corso per Grosso.