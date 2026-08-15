I voti dei quotidiani a Grosso: (quasi) tutti d'accordo, è stato da 7 in pagella

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Era uno dei protagonisti attesi di Fiorentina-Benevento e Fabio Grosso non ha tradito, convincendo i quotidiani nelle pagelle all'indomani della vittoria 4-1 contro il Benevento. Qualcuno esalta come i concetti del nuovo allenatore siano stati assimilati dalla squadra viola, altri invece restano più equilibrati ma il concetto è che la prestazione della squadra del nuovo allenatore ha convinto e per questo fioccano i 7 in pagella per l'ex Sassuolo. Questi i voti da parte dei quotidiani per Grosso, nel dettaglio.

Gazzetta dello Sport: 7

La Nazione: 7. Va bene che siamo in agosto, va altrettanto bene che la squadra sia ancora in rodaggio e alla ricerca del suo volto definitivo. Ma va meglio se inizi con una vittoria rotonda come questa. Le idee si vedono già e sono ben chiare: aggressione della palla e gioco in verticale, sfruttando le corsie, il tutto con grande personalità e tecnica.

Repubblica: 7. Al di là del risultato rotondo, la bella notizia per lui è che i suoi concetti sembrano già stati assimilati dalla squadra. La Fiorentina aspetta, ma è micidiale in ripartenza e su palla ferma. Bel biglietto da visita verso l’esordio in campionato a Roma.

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6.5

Firenzeviola.it: 6.5 Sa il valore della partita e mette la formazione più rodata e sicura, senza rischiare. Partita piacevole e bel gioco, al netto dell'avversaria.