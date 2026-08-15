Fiorentina, l'inizio è positivo. A Commisso chiesti CR7 e la Champions

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Sulle pagine del Corriere Fiorentino oggi in edicola si ripercorre la serata di ieri che ha visto prima l'accoglienza per la famiglia Commisso da parte dei tifosi della Fiorentina accorsi allo stadio per la partita contro il Benevento, poi in campo è arrivata la larga vittoria contro i campani. Il modo migliore per iniziare la nuova stagione sotto il segno di un entusiasmo contagioso, che ha coinvolto sia Giuseppe Commisso che Fabio Paratici al momento dell'ingresso in campo.

Il quotidiano riporta il curioso siparietto mostrato da Firenzeviola, in cui al presidente del club gigliato è stato chiesto Cristiano Ronaldo e la Champions League, lui ha risposto con il sorriso. In campo la Fiorentina sfrutta gli errori del Benevento e si diverte per larghi tratti della partita, anche se il lavoro di Grosso è ben lontano dall'essere finito. L'avvio della nuova Fiorentina, però, è stato decisamente positivo chiosa il quotidiano.