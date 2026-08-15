Da Nuno Tavares a Bakayoko: i nomi per il terzino e per l'esterno sinistro

Da Nuno Tavares a Bakayoko: i nomi per il terzino e per l'esterno sinistroFirenzeViola.it
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di Redazione FV

Nelle idee della Fiorentina, secondo quanto riporta stamani il Corriere dello Sport - Stadio, c’è quella di inserire un nuovo terzino sinistro che alterni Victor Valdepenas. In lista c’è Francisco Moura del Porto, così come Manuel Lazzari e Nuno Tavares, entrambi in uscita dalla Lazio. In più verrà preso un esterno offensivo: piace sempre Johan Bakayoko del Lipsia, che però deve convincersi a cederlo. Da non scartare Matteo Cancellieri, in scadenza di contratto con la Lazio nel 2027. 