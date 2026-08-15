Si è complicata la pista Thorstvedt: la ricostruzione del Corriere dello Sport

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Il Corriere dello Sport - Stadio oggi in edicola scrive che si è complicata la pista Kristian Thorstvedt per la Fiorentina. La società viola traccheggia, pur avendo un accordo di massima con il centrocampista che piace in particolar modo a Fabio Grosso. Non ha ancora formulato un’offerta ufficiale al Sassuolo, che da parte sua continua a chiedere 15 milioni di euro con la possibilità di diminuire la cifra inserendo una contropartita tecnica nell'operazione.

Alla Fiorentina - scrive il quotidiano - converrebbe girare ai neroverdi un centrocampista come Marco Brescianini, che ha riscosso il gradimento degli emiliani. La mediana di Fabio Grosso è decisamente ingolfata e ha bisogno di essere sfoltita quanto prima. Altro esubero su cui verrà fatta una riflessione è Giovanni Fabbian, per il quale tuttavia mancano gli acquirenti. Il lavoro che aspetta il direttore sportivo Fabio Paratici nelle prossime settimane riguarderà proprio le uscite, e forse sarà pure più complicato delle entrate. Anche perché il tempo stringe