"Curiosità e voglia di capire. Ma la sensazione è dolce". Il commento di Ferrara

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"Tanta curiosità e voglia di capire di più". Così Benendetto Ferrara oggi su La Nazione chiosa a proposito della partita giocata dalla Fiorentina contro il Benevento. "C’è entusiasmo, c’è anche il presidente. C’è una condizione fisica che toglie di mezzo la brillantezza, anche perché questa è una Fiorentina “lavori in corso”. Un po’ come il Franchi".

Si è vista molta verticalità, posizioni dinamiche dei giocatori, sottolinea il giornalista, ma manca ancora un esterno di ruolo. "Non male questa Fiorentina, al netto di un coraggioso e sbadato Benevento e di un ferragosto che non può raccontare chissà cosa. Mancano uomini e altri non li rivedremo più. La sensazione però è dolce e positiva".