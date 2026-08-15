"Curiosità e voglia di capire. Ma la sensazione è dolce". Il commento di Ferrara
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"Tanta curiosità e voglia di capire di più". Così Benendetto Ferrara oggi su La Nazione chiosa a proposito della partita giocata dalla Fiorentina contro il Benevento. "C’è entusiasmo, c’è anche il presidente. C’è una condizione fisica che toglie di mezzo la brillantezza, anche perché questa è una Fiorentina “lavori in corso”. Un po’ come il Franchi".
Si è vista molta verticalità, posizioni dinamiche dei giocatori, sottolinea il giornalista, ma manca ancora un esterno di ruolo. "Non male questa Fiorentina, al netto di un coraggioso e sbadato Benevento e di un ferragosto che non può raccontare chissà cosa. Mancano uomini e altri non li rivedremo più. La sensazione però è dolce e positiva".
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Buona la prima, ma qualsiasi giudizio è prematuro. Grosso conferma l’alternanza Fagioli-Ouali e attende notizie sugli esterni. Dall’incertezza su Fagioli al precampionato di Gud, tutto può ancora succedere.di Tommaso Loreto
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3 Buona la prima, ma qualsiasi giudizio è prematuro. Grosso conferma l’alternanza Fagioli-Ouali e attende notizie sugli esterni. Dall’incertezza su Fagioli al precampionato di Gud, tutto può ancora succedere.
Copertina
Luca CalamaiCon il vero Kean siamo da primi cinque. Mi piacerebbe Soulè come colpo sugli esterni. Spero di vedere Oulai e Fagioli insieme contro il Benevento. Paratici organizzi un incontro tra Giuseppe Commisso e Antognoni
Lorenzo Di BenedettoArriva Pellegrino e Piccoli saluta. Non sarà un semplice avvicendamento in attacco: ecco perché. La ciliegina sarà l'esterno. Paratici sta compiendo una rivoluzione impensabile e la Fiorentina deve puntare in alto da subito
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