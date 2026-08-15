Floro Flores: "Mi sono commosso per mio figlio. Oulai mi piace tanto"

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Antonio Floro Flores, allenatore del Benevento, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta con la Fiorentina: "L'emozione è stata di giocare contro una squadra costruita per giocare per posti importanti in Serie A. Dispiace per il primo gol, un errore individuale che fa parte del percorso. La responsabilità è mia, poi avere mio figlio accanto è stata un'emozione unica: gioca nella Fiorentina e mi sono emozionato. Ci portiamo dietro di positivo di essere venuti a Firenze portando le nostre idee. Regalare un gol così ad una squadra come la Fiorentina dispiace, così come aver preso 7 gol in due partite. Ci vuole l'umiltà giusta ma ci sta, siamo ad inizio campionato".

Che giocatore ruberebbe alla Fiorentina?

"Tutti (ride, ndr). Mi ha impressionato Oulai, lui lo ruberei volentieri perché è veramente forte. Io però mi accontento dei miei. La Fiorentina è veramente forte, lotterà per la Champions".

Il gol di Kean alla "Floro Flores"?

"Abbiamo caratteristiche troppo diverse, ha qualità fisiche impressionanti magari io ero più tecnico. Il gol è arrivato nel nostro momento migliore, con questi campioni casca una palla in area e ti fanno male".

Ci racconta di suo figlio?

"Faccio il doppio ruolo, allenatore e papà. Lui ha scelto la Fiorentina perché sa lavorare con i giovani. Valentino Angeloni mi ha spiegato la voglia che avevano di portarlo a Firenze, poi dipenderà da mio figlio se arriverà o no. Non nego che mi è scesa una lacrima, spero un giorno possa esordire di fronte a questi tifosi spettacolari".