Festa perfetta al Franchi. Commisso si concede a selfie e balaustra

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Festa perfetta al Franchi per l'esordio stagionale della Fiorentina. La Nazione sottolinea come anche Giuseppe Commisso sia stato sommerso dagli applausi dei tifosi, lui in cambio ha stretto mani e si è affacciato alla balaustra per salutare e mettersi al centro di foto e selfie prima del calcio d'inizio. In uno stadio rovente per i 40 gradi di Firenze, la serata offre uno spettacolo unico con i 16mila spettatori arrivati per salutare e ammirare la nuova Fiorentina.

La standing ovation per Paratici al momento del suo arrivo a bordocampo è il marchio della soddisfazione con cui Firenze ha accolto il calciomercato estivo che ha portato tanti volti nuovi in maglia viola.