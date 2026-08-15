Festa perfetta al Franchi. Commisso si concede a selfie e balaustra
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Festa perfetta al Franchi per l'esordio stagionale della Fiorentina. La Nazione sottolinea come anche Giuseppe Commisso sia stato sommerso dagli applausi dei tifosi, lui in cambio ha stretto mani e si è affacciato alla balaustra per salutare e mettersi al centro di foto e selfie prima del calcio d'inizio. In uno stadio rovente per i 40 gradi di Firenze, la serata offre uno spettacolo unico con i 16mila spettatori arrivati per salutare e ammirare la nuova Fiorentina.
La standing ovation per Paratici al momento del suo arrivo a bordocampo è il marchio della soddisfazione con cui Firenze ha accolto il calciomercato estivo che ha portato tanti volti nuovi in maglia viola.
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Buona la prima, ma qualsiasi giudizio è prematuro. Grosso conferma l’alternanza Fagioli-Ouali e attende notizie sugli esterni. Dall’incertezza su Fagioli al precampionato di Gud, tutto può ancora succedere.di Tommaso Loreto
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3 Buona la prima, ma qualsiasi giudizio è prematuro. Grosso conferma l’alternanza Fagioli-Ouali e attende notizie sugli esterni. Dall’incertezza su Fagioli al precampionato di Gud, tutto può ancora succedere.
Copertina
Luca CalamaiCon il vero Kean siamo da primi cinque. Mi piacerebbe Soulè come colpo sugli esterni. Spero di vedere Oulai e Fagioli insieme contro il Benevento. Paratici organizzi un incontro tra Giuseppe Commisso e Antognoni
Lorenzo Di BenedettoArriva Pellegrino e Piccoli saluta. Non sarà un semplice avvicendamento in attacco: ecco perché. La ciliegina sarà l'esterno. Paratici sta compiendo una rivoluzione impensabile e la Fiorentina deve puntare in alto da subito
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