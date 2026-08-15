Non solo Thorstvedt. Gazzetta: "Pronti tre acquisti per la Fiorentina"
Il calciomercato estivo della Fiorentina non è ancora finito. Lo sottolinea La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, sottolineando come ci si aspettino ancora tre innesti per completare la rosa a disposizione di Fabio Grosso. A centrocampo sempre attenzione a Thorstvedt che gradirebbe la destinazione Firenze, anche se manca ancora l'accordo con il Sassuolo che continua a chiedere 15 milioni per il giocatore in scadenza a giugno 2027. Sarebbe necessario abbassare le pretese o inserire contropartite nell'operazione.
Possibile pure un acquisto sugli esterni arretrati e un'idea può essere un profilo come Rafik Belghali dell'Hellas Verona. Per quanto riguarda l'attaccante esterno poi, rimangono sul tavolo i nomi di Bakayoko del Lipsia o una soluzione più a basso costo potrebbe quella di Cancellieri della Lazio.
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