"Gudmundsson ha un'altra faccia rispetto al passato". L'analisi di Polverosi

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"Il primo esame ufficiale non era proibitivo, ma superarlo in scioltezza, con brillantezza e con quattro gol come ha fatto la Fiorentina è già un segnale positivo per Grosso". Lo scrive oggi Alberto Polverosi sulle pagine del Corriere dello Sport - Stadio che analizzano la vittoria dei viola sul Benevento arrivata ieri sera al Franchi. Poi aggiunge: "Albert Gudmundsson ha segnato di testa dopo settanta secondi (primo assist ufficiale di Atta) e ha mostrato una faccia diversa rispetto al passato. Se prima sembrava talvolta indolente, o addirittura assente, ieri sera ha giocato perfino con rabbia. L’altro vecchio, Moise Kean, è tornato a segnare dopo cinque mesi, dopo il tristissimo ultimo gol in azzurro a Zenica, in viola invece la rete gli mancava dal 23 febbraio".

Tra chi ha convinto il giornalista Fagioli, Dragusin e anche Valdepenas che al pari di Joao Mario ha sia difeso che attaccato con efficacia. Mentre Atta deve ancora entrare al meglio nei meccanismi viola ma ha regalato un paio di giocate da applausi.