RFV Vitale: "Mi meraviglio di come la Fiorentina si sia messa nelle mani di Ferrari. Preoccupato per Njie"

Pino Vitale, storico dirigente del nostro calcio, ha parlato nel corso di "Palla al Centro" su Radio FirenzeViola. Queste le sue dichiarazioni sul tema relativo alle parole di Ferrari di questa mattina: "Quello che dice Ferrari non mi interessa, non lo riconosco in nulla nella Fiorentina. Io mi meraviglio invece che una società importante come quella viola si sia messa nelle sue mani. Uno che calcisticamente non conosce ed economicamente vedo tante uscite e poche entrate con risultati che non premiano nessuno. Io ho fiducia che nelle prossime 5 gare ci possa essere uno scossone, ma ad oggi la Fiorentina è tristemente in fondo in classifica. E non mi sembra giusto in virtù di quello che è stato investito. Ferrari prende anche un grande stipendio, spero che se lo guadagni ma ai miei occhi non è così".

Sulla terza maglia della Fiorentina: "Io capisco che si debba vendere ma le vecchie maglie sono le più belle e le più ricercate, la maglia nuova non mi piace".

Cosa prende dalla sosta, la positività dei gol di Mastantuono e Oulai o l'allarme relativo a Njie? "Sicuramente i primi due giocatori tornano con entusiasmo e sono giocatori importanti, profili che Paratici ha fatto bene a prendere. Sono preoccupato per Njie perché io credo, e spero, che l'allanetore potrebbe aver trovato una quadra di formazione e perdere uno che ha fatto tre gol di seguito e salta l'uomo può essere tosta. Esterni come Njie e Mastantuono non li hanno in molti in Serie A".

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