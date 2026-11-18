FirenzeViola Fiorentina, i verdetti della sosta: dai gol di Mastantuono e Oulai, al debutto amaro di Njie

Doppietta per Mastantuono, pari firmato da Oulai. Njie si ferma al debutto con la Svezia e resta da valutare per Monza. Intanto prosegue il digiuno di Beto

A Oulai sono bastati sei minuti, a Mastantuono un tempo. Njie, invece, avrebbe voluto che quei 71 minuti durassero un po’ di più. La sosta dei sei viola convocati in nazionale si chiude con tre gol, un esordio in maglia svedese e un problema alla coscia che guasta la festa proprio ad Alieu. È da lui che la Fiorentina aspetta le notizie più importanti al rientro. L’esterno ha debuttato contro la Polonia e ha giocato fino al 71’, quando una botta alla coscia ha provcato un forte fastidio che di fatto lo ha costretto a lasciare il campo. Il primo gettone con la Svezia resta una tappa importante, ma al Viola Park adesso conta capire quali conseguenze avrà quello stop in vista della ripresa.

I gol di Mastantuono e Oulai

Il rientro più rumoroso e probabilmente anche quello più entusiasmante è quello di Franco Mastantuono. Nel 7-0 dell’Argentina al Costa Rica il talento di proprietà deò Real Madrid ha segnato due reti, entrambe di pregevole fattura, in un solo tempo, come Nico Paz, e a fine partita si è preso anche i complimenti del ct Scaloni. Il gol di Oulai pesa invece per come è finita la sua partita. Alla diciassettesima presenza con la Costa d’Avorio, il centrocampista ha avuto a disposizione appena sei minuti contro il Gambia. Gli sono bastati per trovare il pareggio, con un bellissimo destro a giro sul secondo palo, e per strappare un punto. Due modi diversi di lasciare il segno, con un dato in comune che interessa a Vanoli: entrambi hanno inciso senza accumulare un minutaggio pesante.

Dragusin il più impiegato, Beto ancora a secco

Di tutt’altro tenore il bilancio di Nicolò Fagioli, il primo dei nazionali viola a fare rientro al Viola Park. A Bruxelles, contro il Belgio, il centrocampista ha faticato a entrare in partita e Mancini lo ha sostituito all’intervallo. Con il ritorno di Oulai si riapre così il ballottaggio in mediana per Monza. Fagioli ha già svolto una seduta di scarico, mentre l’ivoriano si ripresenta con un gol e appena sei minuti di partita nelle gambe.Hanno avuto molto più minutaggio Dragusin e Beto. Il difensore ha disputato tutti i 180 minuti con la Romania, il carico più alto tra i sei viola partiti. L’ex Udinese si è invece fermato a 163 con la Guinea-Bissau, senza riuscire a interrompere il digiuno. Per lui il ritorno in campionato è un’altra occasione per ritrovare una rete che manca addirittura dallo scorso maggio. Per Njie, prima ancora della formazione da opporre al Monza, c’è da fare il punto sulle condizioni della coscia.