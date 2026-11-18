Semplici: "Firenze rappresentò un sogno. I Della Valle? Dei signori"

Il tecnico Leonardo Semplici ha rilasciato una lunga intervista a TMW in cui ha parlato, tra l'altro, della prima chiamata di Pantaleo Corvino a Firenze: "La Fiorentina giocava sempre la prima amichevole della seconda parte del ritiro contro il Figline. E ogni anno ci ritrovava in una categoria superiore, ogni anno facevano più fatica a batterci. Devo aver fatto una buona impressione al direttore e per me fu la realizzazione di un piccolo sogno, essendo tifoso della Fiorentina fin dai tempi di Antognoni. Mi affidarono la Primavera, esperienza che si è rivelata fondamentale per il mio percorso successivo perché lavorare con i giovani significa imparare ad aspettarli, comprenderne i tempi di crescita e valorizzarli".

Si è scontrato anche con la realtà televisiva: quella Fiorentina era protagonista del reality "Calciatori - Giovani speranze". Com'è stato gestire quella pressione mediatica?

"All'inizio non fu semplice, sia per me sia per i ragazzi. Il fatto di essere sempre microfonato, durante gli allenamenti e nel pre-gara, mi ha aiutato a crescere e a prestare ancora più attenzione a quello che dicevo. Era importante anche sotto il profilo educativo. Ovunque andavamo trovavamo tantissimo pubblico: ci aspettavano per gli autografi, per conoscerci. Per i ragazzi la gestione di quella popolarità non era sempre semplice, perché si ritrovavano improvvisamente investiti da un'esposizione mediatica importante".

Facile per un ragazzo montarsi la testa...

"Alcuni erano diventati veri e propri personaggi e qualcuno aveva anche comportamenti un po' sopra le righe. In certe circostanze, però, riuscivamo a capire il momento e a intervenire grazie anche all'aiuto della società. Quando serviva essere più incisivi, arrivavo persino a far uscire le telecamere. Anche questa esperienza mi ha insegnato molto nella gestione del gruppo".

Alcuni dei ragazzi che ha allenato hanno raggiunto la Nazionale. Nel caso di Bernardeschi, ha pure vinto l'Europeo.

"Incontrare Bernardeschi e Mancini in Nazionale mi ha riempito d'orgoglio. Ma penso anche a giocatori come Lazzari, Petagna, Meret e Vicario: mi auguro di averli aiutati, almeno in parte, nel loro percorso di crescita".

Un percorso durato tre anni a Firenze.

"Sembrava dovessi diventare allenatore di una squadra satellite della Fiorentina e nel frattempo rifiutai delle proposte. Poi le cose sono andate diversamente e non se n'è fatto nulla, ma la famiglia Della Valle fece una cosa che non dimentico: decise di lasciarmi sotto contratto, continuando a pagarmi anche mentre ero a casa, in attesa che trovassi una nuova squadra. Si comportarono da veri signori".