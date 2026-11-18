RFV Calamai: "I due gol di Mastantuono con l'Argentina sono benzina per la Fiorentina"

Luca Calamai nel suo consueto "Caffè nero bollente", all'interno di "Buongiorno Firenze" in onda su Radio FirenzeViola, ha parlato di Franco Mastantuono: "Avevamo bisogno di una buona notizia dopo il caos della maglia. La doppietta del Mastantuono contro il Costa Rica è un segnale che ci dà allegria. È entrato dalla panchina, ha determinato, ha confermato di essere un talento straordinario.

Lo ritroveremo con la gioia e l’allegria. Ho conosciuto tanti argentini che vivono la maglia della Nazionale come una seconda pelle: da Batistuta a Daniel Bertoni fino a Passarella. Lo stesso vale sicuramente per Mastantuono, che con la sua adrenalina ritroverà la Fiorentina e mi auguro che dia una spinta fondamentale non solo contro il Monza ma per questo ciclo di partite che ci devono far tornare la voglia di sognare”.