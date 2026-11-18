RFV Longo: "La Fiorentina è in crescita. Atta giocatore completo, Njie ha grandi potenzialità"

Moreno Longo, ex allenatore di Bari, Como e Torino, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola Amore Mio". Queste le sue parole: "Innanzitutto credo che come tutti i nuovi progetti con cambiamenti importanti alle volte non si incastra tutto subito, al di là della potenzialità della rosa che è giovane e ricca di talento. Da li però poi a formare una squadra con equilibri di spogliatoio non è sempre facile. La viola ha passato questo tipo di difficoltà Il cambio di allenatore più che per motivi tecnici è arrivato per visioni differenti con la proprietà e la società Io però già oggi vedo una Fiorentina in netta crescita, nelle ultime tre/quattro gare si è visto qualcosa di diverso con un ottimo allenatore come Vanoli che conosceva già la piazza".

Questa Fiorentina è una squadra che deve essere votata all'attacco? E cosa pensa di Atta? "Credo che la linea sia quella di fare un calcio propositivo. Mastantuono ha bisogno di stare vicino all'area di rigore, così come Pellegrino. Njie è l'unico che può ribaltare l'azione. In generale però i vioa sono una squadra che deve proporre la propria idea, cosa non facile in Serie A. Atta invece è un giocatore di prospettiva assoluta, vede calcio e ha forza fisica, è completo. Mi aveva già colpito a Udine ed è stato un ottimo acquisto che se messo nel contesto giusto può davvero far fare un salto di qualità alla Fiorentina. Il suo ruolo migliore è mediano a due o mezza ala di un centrocampo a tre".

Cosa ne pensa di Njie? "Njie può diventare molto importante, è un 21enne, quindi neanche così giovane se si guarda in Europa. Lui ha sempre dimostrato grandi potenzialità. Il giocare però con continuità è l'unica cosa che ti grantisce crescita, lui sta venendo fuori ed è in una fase di crescita ma può diventare un giocatore molto importanti, nonostante avrà alti e bassi".

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