RFV De Santis: "Per trattenere Mastantuono ai viola servirebbe l'Europa. Vanoli lo avvicini alla porta"

Lorenzo De Santis, intermediario di mercato ed esperto di calcio sudamericano, ha commentato l'attualità di casa Fiorentina a Radio Firenzeviola, durante 'Palla al centro'. Queste le sue parole su Mastantuono: "Ieri è entrato con la cattiveria giusta. I gol dimostrano che se viene tenuto più vicino alla porta sa fare male, soprattutto se ha gente di qualità in trequarti con cui dialogare. Per me il ragazzo è caotico ma generoso, è vero che nel calcio moderno si chiede copertura ma poi ci sono eccezioni alla regola e per questa Fiorentina Mastantuono deve essere l'eccezione".

Non crede che Nico Paz sia più avanti di Mastantuono? A chi dei due darebbe la dieci di Messi in nazionale? "Non si devono fare riferimenti a Messi. Il paragone non ci sta. Ad oggi però sicuramente Nico Paz è su un altro livello, ha sicurezze diverse rispetto a Mastantuono. Il primo ha le redini di un Como che è una macchina perfetta, Mastantuono è invece in una squadra che ancora non gira benissimo, iniziasse a farlo si toglierebbero pressioni al ragazzo".

A Firenze si può sognare un percorso di Mastantuono alla Nico Paz? "Le speranze ci sono e crescerebbero a dismisura se i viola riuscissero ad andare in Europa. Poi tanto conterà la volontà del ragazzo che se si sentirà allineato con quello che Firenze offre potrebbe spingere per restare. La differenza però è che Nico Paz al Real ci è cresciuto mentre Mastantuono ci è arrivato pagato tanto".

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