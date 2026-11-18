FirenzeViola Njie, in giornata i responsi, giocare lunedì un vantaggio. Le eventuali sostituzioni

Lo svedese rientrerà oggi e verrà valutato dopo la sostituzione di ieri seguente a un colpo alla coscia, ma c'è un giorno in più per recuperarlo. Vanoli intanto ha due opzioni per l'eventuale sostituzione

“Ho preso un colpo alla coscia, avrei voluto restare in campo ma poi quando ho provato a correre ho capito che non era il caso di prendersi rischi. Spero di smaltire tutto per la prossima sfida della Fiorentina”. A parlare è Alieu Njie, ieri sera dopo la vittoria della Svezia sulla Polonia nella quale ha fatto il suo esordio in nazionale.

Lo svedese è atteso dalla Fiorentina che valuterà da vicino le sue condizioni, anche se per stessa ammissione del calciatore la sostituzione di ieri è stata a scopo precauzionale. Solo nelle prossime ore sarà possibile farsi un’idea chiara delle condizioni di Njie, la cui eventuale sostituzione chiamerebbe in causa Gnonto (più di altri, a cominciare da Gonçalves che ha ribadito di non sentirsi un esterno) o altre opzioni come un’eventuale catena di sinistra composta da Joao Mario e Valdepenas.

Qualsiasi valutazione ad ora è tuttavia prematura, visto che la squadra si è allenata stamani e tornerà in campo domani, anche se il fatto che i viola giochino a Monza lunedì sera lascia spazio a margini di speranza affinché Njie possa recuperare.