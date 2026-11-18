Njie, in giornata i responsi, giocare lunedì un vantaggio. Le eventuali sostituzioni
“Ho preso un colpo alla coscia, avrei voluto restare in campo ma poi quando ho provato a correre ho capito che non era il caso di prendersi rischi. Spero di smaltire tutto per la prossima sfida della Fiorentina”. A parlare è Alieu Njie, ieri sera dopo la vittoria della Svezia sulla Polonia nella quale ha fatto il suo esordio in nazionale.
Lo svedese è atteso dalla Fiorentina che valuterà da vicino le sue condizioni, anche se per stessa ammissione del calciatore la sostituzione di ieri è stata a scopo precauzionale. Solo nelle prossime ore sarà possibile farsi un’idea chiara delle condizioni di Njie, la cui eventuale sostituzione chiamerebbe in causa Gnonto (più di altri, a cominciare da Gonçalves che ha ribadito di non sentirsi un esterno) o altre opzioni come un’eventuale catena di sinistra composta da Joao Mario e Valdepenas.
Qualsiasi valutazione ad ora è tuttavia prematura, visto che la squadra si è allenata stamani e tornerà in campo domani, anche se il fatto che i viola giochino a Monza lunedì sera lascia spazio a margini di speranza affinché Njie possa recuperare.
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