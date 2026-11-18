RFV Cecconi: "Beto sta soffrendo il gioco viola. Come punte di riserva non vedo profili migliori"

Luca Cecconi, ex viola ed allenatore, ha parlato nel corso di Viola Amore Mio su Radio FirenzeViola. Queste le sue parole: "Se uno non segna in una gara con la nazionale vuol dire poco. Lui poi è un attaccante non dedito solo al gol ma al lavoro per la squadra. La Fiorentina poi ha Pellegrino come titolare, ci ha speso tanto e a me piace, così come mi piace Beto. Entrambi hanno sofferto il gioco della Fiorentina. I viola creavano davanti ma appoggiandosi più sugli esterni, vista la qualità di Mastantuono. Questo calcio manovrato mette in difficoltà le punte e soprattutto Beto che avrebbe bisogno di più verticalità in spazi meno folti".

Mandare Beto in prestito a gennaio e prendere Camarda, come vedrebbe questa ipotesi? "Camarda quando è subentrato con il Milan non ha fatto nulla di che, ha sofferto il gioco soprattutto di inizio anno dei rossoneri. Gli attaccanti vano visti in relazione alla squadra. Avere una punta riserva di Pellegrino che faccia gol e che poi torni in panchina è difficile. Uno molto bravo non sta a fare la riserva. Se Beto vive serenamente il fatto che il titolare è Pellegrino può essere un centravanti, come riserva, di gran valore. Non ce ne sono molti in giro che abbiano questo valore e accetino di stare in panchina. Alle volte poi basta un gol per avere maggiore fiducia e magari i compagni devono anche imparare a capirlo meglio".

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