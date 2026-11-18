RFV Meozzi: "C'è un rischio per la Fiorentina nel mercato di gennaio. Non cederei De Gea"

Giulio Meozzi, agente FIFA ed intermediario, è intervenuto oggi a Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione "Viola amore mio". Queste le sue dichiarazioni sui temi di mercato viola: "Il mercato di gennaio è sempre difficilissimo, è di riparazione, vanno fatte operazioni mirate e non scommesse. Le società fanno lievitare i prezzi. Visto quanto ha speso poi la Fiorentina in estate i club se ne approfitteranno facendo pagare i giocatori più del loro valore".

Su Tiago Gabriel: "Il Lecce sta facendo benissimo, avendo speso pochissimo. È una società che guarda molto alle casse e la cessione del brasiliano rappresenterebbe una plusvalenza enorme. Certo è che andrà pagato bene. L'operazione andrà fatta anche alla svelta per dare tempo di trovare un sostituto. Non è una cosa da ultimi giorni di mercato".

Cosa farebbe con Martinelli e con la porta viola del futuro? "Martinelli è un ottimo giocatore. Il problema della Fiorentina è che ha un portiere che è stato un ottimo portiere ma che sta avendo un calo. Il portiere di un top club deve portare punti, lui ha uno stipendio importante e sostituirlo a gennaio non è facile, anche perchè è il capitano della squadra e mandarlo via può alterare gli equilibri interni".

Ascolta il podcast per l'intervento completo.